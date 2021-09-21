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Советник Байдена Хохштейн заявил о "необъяснимо низких" поставках газа из РФ в Европу: Боюсь, ей не хватит для отопления

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Советник Байдена Хохштейн заявил о "необъяснимо низких" поставках газа из РФ в Европу: Боюсь, ей не хватит для отопления
В администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, слова которого передает Bloomberg.

Причиной этого считают низкие запасы газа в европейских хранилищах, аномально теплое лето 2021 года и сокращение поставок из России.

"Боюсь, что если зима будет более холодной, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", — сказал он.

По его словам, некоторые страны смогут закупать газ по завышенной цене, тогда как другие будут вынуждены нормировать его расходы.

Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально

В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А вони не бажали американського газу, бажали тільки расєйській. Ну то час розплати прийшов. Ще, придурки запустіть "Північний потік 2", то кацапи перший рік вам зроблять реально дешевий газ, а тотім будете платити таку ціну, яку вони обкатують сьогодні. Повірили кацапам? Як там пані Меркель?
  • Nikos KGB
    вы их больше облизывайте....
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - необъяснимое - Хохштейн сам объяснил,(Не хотите сертификации трубы - хрен рашистский гейропе,а не газ)Не видит начало газового рашистского шантажа только слепой и этот шантаж разрешили Байден с Меркель
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