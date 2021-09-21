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Лероса допрашивают в полиции по факту поджога его автомобиля

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Лероса допрашивают в полиции по факту поджога его автомобиля
Народного депутата Украины Гео Лероса допрашивают в Печерском управлении полиции по факту поджога его автомобиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Лерос отметил: "Сегодня в Печерском управлении полиции по адресу ул. Московская, 30, в 15:00 состоится мой допрос по делу о поджоге моей машины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а шо там с трухиным ? допрос когда будет ? или таки мимо проходил... (крокодил)
  • Герхард
    Класс!!!

    И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
  • Ан Мур
    зачекай, там жива черга! Ще Юрченка не допитували!
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