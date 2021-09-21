Лероса допрашивают в полиции по факту поджога его автомобиля
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Народного депутата Украины Гео Лероса допрашивают в Печерском управлении полиции по факту поджога его автомобиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лерос отметил: "Сегодня в Печерском управлении полиции по адресу ул. Московская, 30, в 15:00 состоится мой допрос по делу о поджоге моей машины".
Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.