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В текущем году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - KSE

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В текущем году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - KSE
Украина до конца года уже не вернется в "зеленую" зону адаптивного карантина. "Желтый" уровень эпидемической опасности начнет действовать уже с 23 сентября.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне.

"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возврат к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - отметил Ганиченко.

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Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Ну, адміністрація Байдена вже наказала колотися по третьому разу всім, за виключенням: Білого дому, конгресменів та їх персоналу, Комітету за контролем захворювань, виробникам Файзеру та Модерни, різних посадовців та нелегальних мігрантів.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А как же быть с вакцинацией?

    ...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...

    Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Який логічний висновок випливає з цього твердження? І якщо вірити що кажуть про вакцини, то вже по кількості летальних випадків наступна хвиля повинна бути меньша. Ні?
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