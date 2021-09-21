Украине следует обратить внимание на сотрудничество с соседями: это не менее важные отношения, чем с G7, - посол Польши Цихоцкий

Сотрудничество Украины с ближайшими странами-соседями не менее важно, чем с другими мощными странами, в частности, странами Нормандской четверки, США, Канадой, отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, который ранее предложил создать новый дипломатический формат с участием послов стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии.

"Прежде все, возможно, инициатива - это много сказано. Я просто приветствовал инициативу министра Дмитрия Кулебы и центра "Призма" обратить внимание на сотрудничество Украины с соседями, с ближайшим регионом. Мне кажется, этот регион для Украины не менее важен, чем отношения с мощными странами Нормандской четверки, США, Канадой и другими", - сказал Цихоцкий "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что инициатива реализации этой идеи должна исходить от Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша предложила Украине новый дипломатический формат

"Я выразил такую идею, что если существуют и очень эффективно работают другие форматы, в частности G7, было бы не менее эффективным, если бы мы также работали с региональным форматом. Но это было больше мнение, предложение, чем какая-то формальная инициатива. Здесь инициатива остается за Министерством иностранных дел Украины - каким образом эту концепцию приближения к региону реализовывать", - пояснил дипломат.

Цихоцкий считает, что странам в регионе надо быть более консолидированными, поскольку они сталкиваются с общими угрозами.

"Это неофициальная инициатива, потому делать какой-то перечень этих стран было бы не очень корректно. Понятно, что Эстония, Латвия, Литва, Вышеградские страны (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Румыния непосредственно здесь находятся, они также чувствуют эти угрозы, перед которыми стоит Украина, со стороны России, связанные с внутренним кризисом в Беларуси, с Covid, тем, что произошло в Афганистане. Для нас также вызов создают последствия построения Nord Stream 2", - сказал посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готова стать новой площадкой для переговорах в рамках ТКГ, - посол Цихоцкий

"То есть у нас совместный путь был исторически и сегодня. Мне кажется, нас многое объединяет, мы не самые большие по территории, экономике, страны в Европе, то есть нам надо быть более консолидированными", - резюмировал Цихоцкий.