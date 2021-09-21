Совсун о госбюджете-2022: Дополнительно 15 млрд грн на ремонт дорог и 0 грн на закупку книг, выбор приоритетов понятен

Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн.

Об этом заявила в Facebook народный депутат "Голоса" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне она посетила совещание в Минкульте по поводу закупки книг для библиотек, которую координирует Украинский институт книги.

Там нардеп выяснила, что в проекте госбюджета на 2022 год на библиотечные закупки не заложено денег.

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"В правительстве и Минфине не понимают, зачем поддерживать украинских издателей, "они же просто бизнесом занимаются". Зачем выделять на это государственные деньги?

И здесь гениально ответила руководительница Украинского института книги Александра Коваль: "Можно подумать, асфальтоукладчики не бизнесом занимаются".

Напомню коллегам из правительства, что у нас под боком огромный российский книжный рынок, один из крупнейших в мире. Россияне не пожалеют никаких нефтяных денег, чтобы проглотить украинский рынок, только становится на ноги.

Не все украинские издатели пережили карантин. В центре Львова и Харькова закрываются магазины. Что уж говорить о маленьких городках и селах, где украинских книжных магазинов никогда не было. Где у людей меньше средств, чем в столице, где нет 100500 фестивалей, концертов и кинопремьер, где единственный способ взрослым и детям качественно провести досуг и познакомиться с украинской книгой - пойти в библиотеку", - указывает Совсун.

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По ее информации, ежегодно на закупку книг из бюджета выделяется все меньше денег: в 2018-м было 121 млн грн, 2019 - 87 млн ​​грн, 2020 - 48 млн грн, 2021 - 50 млн грн.

"Последние годы этого хватало на книги для чуть более 600 библиотек. Тогда как в Украине 15 тыс. библиотек, которыми пользуется 12 млн читателей и читательниц. Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн. Это мизерная сумма на фоне 15 млрд грн дополнительно на ремонт дорог. Но на 2022 год на библиотечные решили не выделять ни копейки. Что ж, выбор приоритетов между асфальтом и книгами понятен. Но мы еще поборемся", - заверила нардеп.