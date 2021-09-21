Больше всего окружающую среду загрязняют старые автомобили, - эксперт

Согласно исследованиям международных специалистов, Киев является одной из самых загрязненных столиц мира, а Украина занимает пятое место среди европейских государств из-за смертности, связанной с экологией.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, столица по загрязнению атмосферного воздуха обходит все населенные пункты Украины.

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники – автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения,

– отметила Тимочко.

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Также сообщается, что загрязнение окружающей среды ошибочно связывают с промышленностью. Именно предпринимателям активисты и политики-популисты чаще всего высказывают претензии и спекулируют на этой теме ради собственных рейтингов. В Украине даже возник термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса. Хотя на самом деле компании тратят миллиарды на экологические модернизации, а к экологии предприятий всегда приковано внимание.

Опасность этого процесса в том, что реальные экологические проблемы остаются без внимания. Экологи и активисты просто не обращают внимания на проблемы, которые не приносят прибыли. Между тем уровни опасных веществ в воздухе, в частности Киева, стабильно в несколько раз превышают норму.





