Праздновали День здоровья: На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией

На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди детей Новоодесской гуманитарной гимназии зарегистрировано групповое заболевание ротавирусной инфекцией. По состоянию на 20.09.2021 общее количество больных составляет 13 человек. Работа гимназии временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По результатам эпидрасследования установлено, что дети из гимназии 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводился возле природного источника воды на окраине города. Всего в празднике принимали участие 158 детей и 14 учителей. При этом дети и учителя употребляли воду из источника. Питались отдельно, пищевые продукты каждый брал с собой.

Первые признаки болезни появились 16 сентября (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос).

В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы семеро детей, еще один ребенок - в городскую детскую больницу Николаева №2. Все остальные получают амбулаторное лечение.

Кроме того, врачи составили перечень лиц, которые принимали участие в праздновании. За ними установили медико-санитарное наблюдения. Также отобрали для исследования воду из природного источника, но результатов пока еще нет.

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