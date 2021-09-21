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Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает

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Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает
Лидер фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия рассчитывает, что фракция "Оппозиционная платформа - За Жизнь" поддержит проект закона об олигархах при нехватке голосов "Слуги Народа".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Арахамии в кулуарах Верховной Рады. 


По информации лидера фракции власти, законопроект намерена поддержать "Оппозиционная платформа - за жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
В то же время лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время согласительного совета 20 сентября заявил, что фракция не будет голосовать за закон об олигархах. На официальном сайте ОПЗЖ размещено сообщение, что фракция в коем случае не будет голосовать за проект закона №5599, и другие законопроекты, направленные на узурпацию власти в Украине


На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.
Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа".

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Топ комментарии

  • olele
  • Денис Шпортун
    Какая компашка вырисовывается Слуги+ОПЖЗ.
  • Scorpman Y
    "для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа"."

    дУпататы коломойского об'єдналися с дУпататами коломойского щоб гососувати "проти" олігарха коломойского
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