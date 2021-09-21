Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает

Лидер фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия рассчитывает, что фракция "Оппозиционная платформа - За Жизнь" поддержит проект закона об олигархах при нехватке голосов "Слуги Народа".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Арахамии в кулуарах Верховной Рады.



По информации лидера фракции власти, законопроект намерена поддержать "Оппозиционная платформа - за жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".

В то же время лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время согласительного совета 20 сентября заявил, что фракция не будет голосовать за закон об олигархах. На официальном сайте ОПЗЖ размещено сообщение, что фракция в коем случае не будет голосовать за проект закона №5599, и другие законопроекты, направленные на узурпацию власти в Украине



На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.

Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа".