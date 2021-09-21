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Школы в "желтой" зоне карантина: Минобразования объяснило, каким документом можно подтвердить COVID-вакцинацию

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Школы в "желтой" зоне карантина: Минобразования объяснило, каким документом можно подтвердить COVID-вакцинацию
В полночь четверга, 23 сентября, вся территория Украины окажется в "желтой" зоне карантина. В этой зоне смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования Украины.

Какие документы может иметь персонал учебного заведения:

  • "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
  • "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
  • COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.

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Для работы учреждения образования в "желтой" зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов.

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