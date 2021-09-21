МВД внедряет проект "Безопасное детство": Полицейское присутствие в школах увеличат

МВД совместно с Министерством образования и науки сейчас прорабатывает проект "Воспитатель безопасности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министерство внутренних дел фокусируется на теме безопасной среды для детей. "Безопасная школа" - один из компонентов масштабного проекта "Безопасное детство", который был недавно представлен министром Денисом Монастырским. Проект направлен на создание безопасной среды для детей, защиту их прав и законных интересов", - рассказала замминистра Екатерина Павличенко.

По ее словам, МВД планирует усиливать и увеличивать полицейское присутствие в школах.

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С начала 2021 было зарегистрировано почти 3 тыс. уголовных правонарушений, совершенных или детьми, или с их участием. Столько же преступлений против самих детей.

Так, Павличенко отметила, что МВД совместно с Министерством образования и науки сейчас прорабатывает проект "Воспитатель безопасности".

"Это будут не полицейские, а воспитатели, которые пройдут соответствующий отбор и обучение на базе учебных заведений системы МВД. Они будут понимать специфику работы с детьми ориентироваться в тех проблемах, которые сегодня есть, в том числе в законодательной плоскости, а также ориентироваться на международные практики", - объяснила она.

Воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и станут связующим звеном между полицейскими офицерами и родителями, детьми, администрацией школ. В случае, если будет информация, на которую нужно реагировать, они будут передавать ее в полицию и в тесном контакте работать с правоохранителями для создания безопасной среды в школе.

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