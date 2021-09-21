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Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе. ФОТОрепортаж

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В городе Балтимор, США, проходит подготовка украинских экипажей патрульных катеров типа Айленд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 01

Согласно программе, украинские военные моряки под руководством иностранных инструкторов отработали упражнения по борьбе за живучесть корабля во время условного пожара класса "BRAVO", что означает воспламенение горючих веществ.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 02

По легенде, условное возгорание было обнаружено в машинном помещении катера, после чего аварийной партией был отработан норматив по ликвидации пожара и его последствий. Военные на практике закрепляли теоретические знания по эксплуатации специального оборудования и одевание пожарных костюмов FFE (Firefighting Ensemble), от чего зависит успешность выполнения задания.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 03

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Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 04

Стоит отметить, что для нового экипажа, это первые практические занятия непосредственно на катере, на котором они вскоре будут проходить службу в Украине. Руководитель занятий отметил действия украинских моряков в лучшую сторону и отметил, что с поставленной задачей военнослужащие справились хорошо.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 05

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Топ комментарии

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
  • Vasily G
    Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
  • Vasily G
    Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

    Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
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