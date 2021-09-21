До конца года в Украине будут работать 600 "Активных парков" по программе Зеленского "Здоровая Украина", - Гутцайт

До конца 2021 года по всей Украине откроют 600 "Активных парков".

Об этом написал в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года откроют 600 "Активных парков" по всей Украине! "Активные парки - локации здоровой Украины" - это проект президента Украины, направленный на оздоровление всей нации и создание свободного доступа к двигательной активности. Уже 100 таких парков открыли свои "двери" для горожан, а к концу года украинцы получат еще 500 таких", - сказал чиновник.

По его словам, это не просто создание спортивных локаций. Там находятся соответствующие спортивные элементы, возле которых размещены QR-коды с доступом к онлайн-тренировкам от известных чемпионов и украинских звезд.

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"Тренировки поделены на уровни: от простого к сложному. Таким образом, вы сможете совершенствовать свои наработки и становиться с каждым разом все сильнее! А можете играя, сделать вызов своим друзьям и посоревноваться, кто первый пройдет все уровни. Если вы не уверены, что правильно этим пользуетесь, то на каждой площадке есть координатор, который охотно вам все подскажет", - подчеркнул министр.

Главное, добавил Гутцайт, что этим могут пользоваться все слои населения: от самого младшего до старшего поколения.

По словам министра, основная цель проста - сделать спорт ближе к людям.

Напомним, проект "Активные парки" входит в общенациональную программу президента Украины Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

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