Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы в деле убийства Шеремета

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела в отношении трех обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь - на 27 сентября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Отлагается судебное разбирательство в 11:00 27 сентября", - сообщила Голуб.

В начале сегодняшнего заседания Антоненко, Кузьменко, Дугарь и их защитники, прокурор Михаил Тишин и один из представителей потерпевших, а также судьи по делу и присяжные выехали на место нахождения кузовов автомобилей как вещественных доказательств, которые проходят по делу, для их осмотра.

После этого стороны процесса вернулись в зал суда.

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Прокурор, в частности, обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

"В ходе этой экспертизы эксперт установил, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, который использовался во взрывном устройстве при взрыве автомобиля, составляет 478,4 грамма. Этим было установлено, что взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом", - сказал прокурор.

Как добавил Тишин, также в рамках этой экспертизы эксперт учел толщину пластиковой защиты авто, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, "необходимые для составления объективного заключения".

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Со своей стороны адвокат Антоненко Станислав Кулик отметил, что сомневается в объективности этого исследования.

Среди прочего он сообщил, что взрывчатое вещество, которым взорвали Шеремета, не установлено, до сих пор неизвестно, какой именно взрывчаткой подорвали журналиста.

Вместе с тем адвокат отметил, что "у меня сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 связана с совершением этого страшного преступления".

Кулик выразил мнение, что в этом случае исследование "очевидно необъективное", и отметил, что эксперт не провел достаточных исследований для того, чтобы хотя бы исключить другие взрывные устройства.

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"Мы говорили, что подобные взрывные элементы используются как минимум еще в двух минах, которые нам известны: ОЗМ-72 и мина МОН-90. Ни одно из этих взрывных устройств также не принималось во внимание при проведении этого исследования. Поэтому в этом случае мы исследовали доказательства, доказывающие очевидные вещи: что известного журналиста взорвали неизвестным самодельным взрывным устройствам. По всего прочего - мы, к сожалению, не получили никакой информации", - подчеркнул защитник Антоненко.

Со своей стороны Кузьменко отметила, что, по ее мнению, следственный эксперимент относительно автомобиля не был проведен должным образом. А один из представителей потерпевших, присутствовавший на этом заседании, выразил убеждение о надлежащей чистоте эксперимента, и сомнения в том, что это была мина МОН-50.

Суд после этого приобщил к материалам дела один из документов от прокурора и отложил рассмотрение дела на 27 сентября.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

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30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.