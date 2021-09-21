Экстренная психологическая помощь для ветеранов должна заработать в отдаленных районах, - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов работает над изменением подходов к оказанию психологической помощи защитникам и намерено создать новую систему психологической реабилитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Если мы проанализируем опыт США, то там Министерство по делам ветеранов имеет бюджет второй после Пентагона, созданы сверхсовременные центры медицинской и психологической реабилитации. ... Американские ветераны отметили, что в США сразу после ранения, как только воин приходит в себя, с ним работает не только хирург и анестезиолог, но и психолог. Ведь травматизация уже состоялась. Особенно это касается тех, кто имеет ампутацию", - рассказала глава Минветеранов Юлия Лапутина.

"Другой вопрос заключается в том, что многие защитники возвращаются с войны не в областные центры, где есть разветвленная система медицинских учреждений, а в отдаленные районы. Там нет ни одного психолога. И мы должны выстроить систему, в которой экстренная психологическая помощь заработает также в маленьких городках и селах", - добавила министр.

Глава Минветеранов отметила, что сейчас каждый защитник Украины может получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

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