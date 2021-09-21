Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ

Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои позиции в рейтинге общенациональных интернет-медиа, который составлен на основе ежеквартального мониторинга Института массовой информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.

Мониторинг на предмет соблюдения профессиональных стандартов проходил в июле-августе 2021 года среди 23 общенациональных интернет-медиа. Информация, размещавшаяся в онлайн-медиа, анализировалась с точки зрения соблюдения баланса мнений и точек зрения, достоверности и отделения фактов от комментариев.

Как отмечают составители отчета, соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения улучшилось, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составляет 94% в среднем среди всех исследуемых медиа.

Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился на 1,2%, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, и составляет 94,8%. Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось, если сравнить с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составило 90,4% в среднем среди всех исследуемых медиа.

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Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои показатели на 2% по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом. По мнению авторов исследования, на "Цензор.НЕТ" не зафиксировано нарушений достоверности и отделения фактов от комментариев, однако ряду материалов несколько не хватало баланса.