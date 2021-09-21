Войска РФ с начала суток дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.