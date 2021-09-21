Политзаключенный крымчанин Приходько не выходил на связь с момента этапирования во "Владимирский централ", - родственники

Родные осужденного в России крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько, не получают от него никаких известий уже несколько месяцев.

Об этом дочь Приходько Наталья рассказала Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во "Владимирский централ". С 26-го июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор", - сообщила она.

По словам дочери, Приходько жаловался на персонал российской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства около 10 дней.

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"У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали очень долго - на отечность ног, на болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО, мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего", - рассказывает дочь Олега Приходько.

Наталья уточнила, что ее мать планирует навестить осужденного супруга, после чего появится новая информация о его состоянии.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

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Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения.