Глава ВСУ Залужный обсудил безопасность Азово-Черноморского региона с председателем военного комитета НАТО Бауэром
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Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Фейсбуке.
"Провел первую телефонную беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В развитии нашего военного сотрудничества важную роль играют такие личные предметные разговоры и грядущие встречи. Мы обсудили безопасность в и вокруг Украины, уделив особое внимание Азово-Черноморскому региону", - отметил Залужный.
Он добавил, что также попутно поблагодарил Бауэра за широкое представительство стран-членов НАТО на учениях "Объединенные усилия – 2021".
"Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Альянсом, в частности в рамках Программы расширенных возможностей", - подчеркнул командующий ВСУ.