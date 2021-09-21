Новости • Агрессия России против Украины

Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден

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Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден
США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По его словам, США намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", - подчеркнул президент США.

Байден отметил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействию угрозам терроризма.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии - использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", - добавил он.

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Топ комментарии

  • HermitAlex
    Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
  • індекс борщу та масового зубожіння
    Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
  • Яр Холодний
    Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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