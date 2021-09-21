Новости

Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден

5 29966
Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден
США оказывают безоговорочную поддержку Израилю, однако лучшей гарантией мирного развития этой страны стало бы формирование жизнеспособного государства палестинцев, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"Наша поддержка независимого еврейского государства неоспорима", - сказал он на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но я продолжаю верить, что концепция "два государства для двух народов" - это лучший способ гарантировать будущее Израиля в качестве еврейского демократического государства, которое существует рядом с эффективным суверенным и демократическим палестинским государством", - продолжил президент США.

В то же время он отметил, что мир находится далеко от достижения этой цели, но "сдаваться нельзя".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Yman Yman
    Демократический Афган не даст сбрехать
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Вот на этот счет ы ошибаетесь! Сами паллестинцы не хотят содавать государство ..так как придется работать-раз! Второе -няшек в виде разных гумангитарных финансирований и т д как жертве Израиля уже не будет...Придется зарабатывать..а они это не умеют..а скорее всего не хотят!!! Как говорил Шариков ..А как же я харчеваться буду" )))
  • Senator S 01a656ec
    Карл Маркс и Фридрих Энгельс однажды поняли одну вещь...Рюсскае быдло Московитов не является ни страной ни государсом...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости