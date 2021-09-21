Создание палестинского государства гарантирует демократическое будущее Израиля, - Байден

США оказывают безоговорочную поддержку Израилю, однако лучшей гарантией мирного развития этой страны стало бы формирование жизнеспособного государства палестинцев, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"Наша поддержка независимого еврейского государства неоспорима", - сказал он на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но я продолжаю верить, что концепция "два государства для двух народов" - это лучший способ гарантировать будущее Израиля в качестве еврейского демократического государства, которое существует рядом с эффективным суверенным и демократическим палестинским государством", - продолжил президент США.

В то же время он отметил, что мир находится далеко от достижения этой цели, но "сдаваться нельзя".