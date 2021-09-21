Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского "Беркута" Пацеляка, который разгонял Майдан
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатской совещательной группы".
"В частности, суд возложил на него следующие обязанности: являться по каждому требованию в суд; извещать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями", - сообщили активисты.
При этом суд не возложил на обвиняемого Пацеляка несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.
По информации "Адвокатской совещательной группы", экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.
В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 народных депутатов и двое журналистов.
Пацеляк сначала находился под стражей, а позже его отправили под домашний арест.