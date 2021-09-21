У 99% детей, госпитализированных с коронавирусом на Харьковщине - Delta-штамм, - ОГА

В Харьковской области у 99% госпитализированных с COVID-19 детей выявили штамм "дельта".

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. У 99% - штамм "дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие - дети", - отметил Хаустов.

В целом, по его информации, медицинские учреждения "первой волны" заполнены на 46% (по состоянию на утро 21 сентября - 1372 пациента).

"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевание. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных - стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных - легкое течение", - рассказал чиновник.

Читайте: Среди госпитализированных в ковидные больницы Харьковщины почти нет вакцинированных, - ОГА

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош на брифинге отметил, что в его учреждении находятся 153 пациента (всего имеется 240 коек), из них только 16 были вакцинированы, и только 1 вакцинированный с тяжелым течением болезни находится в реанимации.

На данный момент в области в учреждениях "первой волны" имеется 3015 коек, из них с поточным кислородом - 2010.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 486 человек, умерло 13 человек.

Также читайте: 99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко