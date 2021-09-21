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Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав

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Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав
20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab доставлены в регионы для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В июне рабочая приняла решение о готовности включить в протокол лечения (пациентов с COVID-19 – ИФ) препараты "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах, соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение" , - сказал замминистра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида.

Препараты поставили в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

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В министерстве отмечают, что механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

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Топ комментарии

  • Siergiej Mironienko
    Эти препараты только проходят клинические испытания,похоже что как раз на украинцах их и хотят провести.
  • Oleh57
    А де Ви прочитали що я ці ліки критикую? І статей про корону прочитав "мільйон" і про ліки розробками яких займаються багато фірм світу читав але жодного слова про готові ліки для лікування хворих не зустрічав. Киньте посилання - з задоволенням прочитаю. Годиться англійська німецька польська російська мова.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется.

    Я бы поостерегся так смело это утверждать. Сходите на вики и сопоставьте к примеру описание захвата Крыма в украинском и российском сегментах.
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