Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"В июне рабочая приняла решение о готовности включить в протокол лечения (пациентов с COVID-19 – ИФ) препараты "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах, соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение" , - сказал замминистра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида.
Препараты поставили в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.
В министерстве отмечают, что механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.