Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав

20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab доставлены в регионы для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В июне рабочая приняла решение о готовности включить в протокол лечения (пациентов с COVID-19 – ИФ) препараты "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах, соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение" , - сказал замминистра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида.

Препараты поставили в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

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В министерстве отмечают, что механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.