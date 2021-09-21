"Не обучение, а рабочее совещание", - в "Слуге народа" подтвердили крупное мероприятие

Партия "Слуга народа" собирается на большое совещание при участии президента Зеленского и представителей всех ветвей власти.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины. Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", - написала Палийчук.

Она отметила, что на мероприятие пустят только вакцинированных участников и тех, кто предъявит негативный ПЦР-тест.

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"Темы совещания:

▶ ️обсуждение стратегии власти на следующий год;

▶ ️обсуждение достижений за прошедшие два года;

▶ ️план законопроектных работ", - добавила Палийчук.

Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" вновь собирается на обучение в Трускавце. Член политсовета партии Михаил Радуцкий опроверг эту информацию.