Двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажки в Хмельницком, - полиция
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В одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Правоохранители установили, кто эти мужчины.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Обнаружив видеозапись, правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет.
Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли. Оружие у ребят полицейские изъяли.
"Это оказался стартовый пистолет. Без всякой переработки, как отмечал некоторые в комментариях. Сейчас с нарушителями продолжают работать правоохранители", - указано в сообщении.