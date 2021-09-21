Лерос рассказал о допросе по делу о поджоге автомобиля
С журналистами Лерос пообщался после допроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Спрашивали об этом видео, спрашивали, что я по этому поводу думаю. Собственно, трудно комментировать, я думаю, для большинства присутствующих здесь очевидно, что это смонтированное видео", - сказал депутат.
Лерос добавил, что готов взять на себя любую ответственность в случае, если будет обнародован оригинал видео.
"Я прошу следствие, прошу Зеленского и Ермака, поскольку у него все рычаги, полный контроль абсолютно всех правоохранительных органов, доказать мою вину и посадить меня", - добавил он.
Леросу вскоре предстоит еще один допрос - в пятницу его вызвали в ГБР.
Адвокат нардепа Игорь Черезов также отметил, что речь идет о старом видео.
"Это - старое видео по факту поджога, где Гео Лерос признан потерпевшим, следствие считало нужным, что это видео, это новые обстоятельства, которые Гео может прокомментировать. Это не новое дело, это старое дело о поджоге автомобиля", - пояснил он.
Пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко подтвердила факт допроса Гео Лерос по поводу уголовного производства в отношении поджога автомобиля. Рассказать детали отказалась, ссылаясь на тайну следствия.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.
Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.