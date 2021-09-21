"Пермскому стрелку" Бекмансурову ампутировали ногу
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18-летнему Тимуру Бекмансурову, открывшему 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали левую ногу до колена.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Ногу пришлось ампутировать из-за образовавшихся тромбов. Одно из ранений Бекмансурова пришлось на бедро. Помимо этого, стрелок получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.
Бекмансуров находится в реанимации на ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения.