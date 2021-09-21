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"Пермскому стрелку" Бекмансурову ампутировали ногу

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"Пермскому стрелку" Бекмансурову ампутировали ногу
18-летнему Тимуру Бекмансурову, открывшему 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали левую ногу до колена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Ногу пришлось ампутировать из-за образовавшихся тромбов. Одно из ранений Бекмансурова пришлось на бедро. Помимо этого, стрелок получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.

Бекмансуров находится в реанимации на ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Еще и руки чтобы не смог вскрыть себе вены. А вообще он герой. Один столько москалей отправил к Кобздону на концерт.
  • Старый зольдат
    Жаль. Хороший человек. вылечить и выпустить. И патронов побольше дать.
  • Pacersoft Assa
    Папашка убивал детей в Чечне, Сирии и Украине, за это его наградили и выплатили 500 проклятых империалистических долларов. А сынок до Донбасса доехать не успел, потренировался пока на пермских детишках, за что его почему-то будут судить, и, подозреваю, не присудят награду, даже посмертно. Парадокс.
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