Россияне ездят в специальные туры в Сербию и Германию для вакцинации одобренным ВОЗ препаратом от COVID-19
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Непризнание российских вакцин от коронавируса ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. Среди самых популярных стран для вакцинных туров - Сербия и Германия.
Наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Кроме того, это направление для россиян безвизовое, есть регулярное авиасообщение. Стоимость 3-дневного тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом - от 50 тыс. рублей,
Вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро с человека или 50 тыс. рублей за одну дозу (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене - 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются услуги переводчика - от 60 евро в час (минимум два часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.
Напоминаем, на прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины не называются.