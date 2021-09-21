Полковник ВСУ Штефан будет судиться с оскорбившей Украину блогершей Маламан

Анатолий Штефан подает к Таисии Маламан встречный иск о компенсации морального ущерба. Он хочет отсудить 300 тыс. грн и обещает отдать их на благотворительность.

Об этом Штефан рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как гражданин Украины, а не как военнослужащий, я подаю встречный иск о возмещении морального вреда, причиненного мне данным лицом. Я буду просить суд удовлетворить иск в размере 300 000 гривен. В случае удовлетворения иска я перечислю 100 000 качестве благотворительной помощи на Главный госпиталь Министерства обороны, 100 000 на Благотворительный фонд "Вернись живым", 99 999 гривен в Благотворительный фонд "Таблеточки" и 1 гривну истцу", - сказал Штефан.

Адвокат офицера Маси Найем сообщил, что иск подается в связи с недостоверными данными о Штефане, которые 20 января 2021 Маламан выложила на видеохостинге Youtube.

Смотрите: Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО

"А именно за фразы: "офицер ВСУ воюет с мирным населением", "разместил фотоколлаж, где поместил мое улыбающееся лицо на фоне Аллее Героев Небесной Сотни", "весь шквал этого негатива вызвал наш герой Штирлиц, сфальсифицировав материалы", "ради собственной выгоды, ради хайпа Штирлиц публикует это видео во всех соцсетях, рассылает всем СМИ. Такие высказывания нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию полковника ВСУ", - прокомментировал Наем.

По словам адвоката, исковыми требованиями будут просить признать эту информацию недостоверной, опровергнуть ее и возместить причиненный моральный вред.

Также читайте: Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Напомним, блогер Таисия Маламан (di.rubens) прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle.

Маламан подала на Штефана в суд. Она утверждает, что информация, которую распространил военнослужащий, "сфальсифицирована и заведомо неправдива".