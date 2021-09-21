Глава Минобороны Таран рассказал о планах на оборонный бюджет-2022: Флот, реактивные системы залпового огня, работа над ракетным щитом

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что инициатива президента Владимира Зеленского об увеличении оборонного бюджета-2022 значительно усилит обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Эта инициатива президента Украины - Верховного главнокомандующего даст возможность воплотить важные долгосрочные программы в сфере обороны. Среди прочего, Минобороны получит финансирование развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий", - заявил Таран.

По его словам, для нужд ВМС будет продолжена программа строительства кораблей класса "корвет" и обеспечена поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", а также активизирована работа над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования, кроме того продолжится модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма

Отмечается, что в 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом "Сапсан".

К началу следующего года в министерстве рассчитывают завершить работу над созданием высокоточного ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч".

Кроме того, планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".

Также отмечается, что среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины.

Также читайте: Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик

"Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны, реализовать которые позволит инициатива президента об увеличении оборонного бюджета-2022. Контроль президента за состоянием дел в секторе безопасности и обороны дает основания рассчитывать на значительный прогресс в вопросе развития военных возможностей Украины", - заявил Таран.

Напомним, 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за увеличение оборонного бюджета страны в 2022 году с 5,93% до 5,95% от ВВП.

20 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Смотрите также: Реактивная система залпового огня "Верба" принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО