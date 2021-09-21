Отец "пермского стрелка" Бекмансурова воевал на Донбассе в составе российских оккупационных сил, - сосед (обновлено)

Мужчина "зарабатывает войной" еще начиная с чеченской кампании.

Об этом сосед семьи Бекмансуровых рассказал на условиях анонимности российскому изданию "Знак", сообщает Цензор.НЕТ.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - рассказал мужчина.

По его словам, будущий "пермский стрелок" с детства видел оружие: "несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять". 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом "собственные родители". "Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил собеседник.

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Мать Тимура Бекмансурова, по словам соседа, "какой-то крупный руководящий работник".

Отметим, что посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, написал на своей странице в Twitter следующее: "Отец стрелка из пермской школы был наемником на Донбассе, где убивал украинцев. Такая вот российская династия".

Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения.