Госбюджет получил 1,5 млн грн за три недели действия налоговой амнистии, - "слуга народа" Гетманцев
Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что процесс внесения таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. "Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума - люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", - сказал Гетманцев.
Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести однократное добровольное декларирование своих активов, за которые раньше не уплатили налоги.
Эти задекларированные активы обкладывают сбором - одноразовым обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.