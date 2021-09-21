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В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав

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В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав
По состоянию на 20 сентября в большинстве медицинских университетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет уже более 80%.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

Среди лидеров вакцинации следующие медицинские университеты: 

  • Днепровский - 91%
  • Полтавский - 91% 
  • Буковинський - 88%
  • Харьковский - 88%
  • Запорожский - 85%
  • Ивано-Франковский - 85%
  • Тернопольский - 84%
  • Винницкий - 81%
  • НМУ им. Богомольца - 81%

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