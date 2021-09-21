В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав
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По состоянию на 20 сентября в большинстве медицинских университетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет уже более 80%.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.
Среди лидеров вакцинации следующие медицинские университеты:
- Днепровский - 91%
- Полтавский - 91%
- Буковинський - 88%
- Харьковский - 88%
- Запорожский - 85%
- Ивано-Франковский - 85%
- Тернопольский - 84%
- Винницкий - 81%
- НМУ им. Богомольца - 81%