Больше 60% расходов украинцев - на еду, коммуналку, алкоголь и сигареты, - Госстат

Самая крупная статья трат для украинцев - "продукты питания и безалкогольные напитки". На нее уходит 41,4% расходов.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Цензор.НЕТ.

Статистика касается трат украинцев с апреля по июнь 2021 года. На еду и безалкогольные напитки потратили почти 362 млрд грн (41,4%).

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составили около 121 млрд грн (13,7%). На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" у украинцев уходит 68,4 млрд грн (7,8%).

Читайте: НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

На транспорт украинцы во ІІ квартале потратили 80,8 млрд грн (9,3% расходов), на "Здравоохранение" – 53 млрд грн (6,1%), на "Одежду и обувь" – 36,8 млрд грн (4,2%), на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" – 32,2 млрд грн (3,8%), на "Отдых и культуру" – 29,8 млрд грн (3,4%), на "Связь" – 23,5 млрд грн (2,7%), на "Рестораны и отели" – 22,9 млрд грн (2,6%), на "Образование" – 9 млрд грн (1,1%), а также 34,2 млрд (3,9%) – на "Разные товары и услуги".