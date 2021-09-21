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Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной", - пресс-секретарь Никифоров

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Встреча Зеленского со "слугами народа" будет "фундаментальной", - пресс-секретарь Никифоров
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами партии "Слуга народа", запланированная на следующую неделю, будет "многодневной и фундаментальной".

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была", - сказал Никифоров.

Предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии "Слуга народа" с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле "Rixos Prykarpattya".

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Как ранее сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце следующей недели соберет депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов.

Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Слуг покладут в котлован и зальют бетоном, под фундамент.
  • Maxim Ak-Murza
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    В тему фундаментальности, анекдот из детства вспомнился.

    В классе должны проводить показательный урок с обязательным опросом всех учеников.

    Учительница собрала всех девочек и говорит:

    - Девочки, когда будет урок, я не смогу не спросить Вовочку. Поэтому, если он скажет что-то пошлое, вы все встаньте и выйдите из класса.

    Идет урок. Учительница спрашивает:

    - Дети, какие новые дома строятся в нашем районе? Машенька?

    - Новая школа.

    - Молодец, Машенька. Теперь ты, Коля.

    - Детский сад!

    - Ну а теперь ты, Вовочка.

    - Публичный дом!

    Все девочки встают и начинают выходить из класса.

    Вовочка кричит им вслед: Не спешите, бл@ди! Там только фундамент заложили!
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