Командир дивизиона одной из частей на Херсонщине вымогал взятки у подчиненных, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области на взятке задержан командир дивизиона одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, указанное должностное лицо за предоставление ходатайств командиру воинской части о поощрении подчиненных военнослужащих по случаю дня основания воинской части требовал от них взятки.

21 сентября во время получения взятки в сумме 6 тыс. грн, противоправные действия командира были прекращены правоохранителями.

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Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении от занимаемой должности.