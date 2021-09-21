Командир дивизиона одной из частей на Херсонщине вымогал взятки у подчиненных, - прокуратура. ФОТО
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В Херсонской области на взятке задержан командир дивизиона одной из воинских частей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, указанное должностное лицо за предоставление ходатайств командиру воинской части о поощрении подчиненных военнослужащих по случаю дня основания воинской части требовал от них взятки.
21 сентября во время получения взятки в сумме 6 тыс. грн, противоправные действия командира были прекращены правоохранителями.
Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении от занимаемой должности.