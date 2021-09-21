Дистанция в 1,5 м или обслуживать только вакцинированных, - МКИП назвало правила работы учреждений культуры с 23 сентября. ИНФОГРАФИКА

Если учреждения культуры хотят работать в полном объеме, то должны обслуживать исключительно вакцинированных хотя бы 1 дозой или тех, кто имеет действительные справки о тестировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что с 23 сентября в Украине устанавливается "желтый уровень" эпидемиологической опасности из-за COVID-19.

"Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры могут работать, но с соблюдением карантинных требований и ограничений", - подчеркивают в МКИП.

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Так, в "желтой" зоне следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, при этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов других учреждений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "2 заполненных ряда - 1 пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке). В то же время уточняется, что ограничения по времени работы учреждений отсутствуют.

"Чтобы карантинные условия желтого и последующих уровней нас не ограничивали - следует вакцинироваться! Если учреждения культуры хотят работать на полную - должны обслуживать исключительно вакцинированных, хотя бы 1 дозой, или тех, кто имеет действующие справки о тестировании. При этом надо иметь минимум 80% работников также вакцинированных хотя бы 1 дозой или с действующими отрицательными результатами тестов", - объясняют в МКИП.

Также отмечается, что для работы в условиях желтого уровня достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную семейным врачом.

Кроме того, временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа, - объясняют в министерстве.

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Напомним, 20 сентября Кабинет Министров принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

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