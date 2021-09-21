Главные новости 21 сентября: Зеленский собирает "слуг", Украина в "желтой" зоне карантина

Президент собирает депутатов "СН" на "фундаментальную" встречу продолжительностью несколько дней, Украина переходит с 23 сентября в "желтую" зону карантина, на суде по делу Шеремета представили выводы взрывотехников, - главные новости 21 сентября.

Зеленский собирает "слуг"

Сначала СМИ сообщили, что депутатов опять будут несколько дней обучать - как в Трускавце, потом "слуга народа" Радуцкий все опроверг. А потом пресс-секретарь партии подтвердила: нардепов монобольшинства действительно вывезут на несколько дней за город, только это будет не учеба, а встреча в президентом. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров обещает, что она будет "фундаментальной". На повестке дня - достижения прошлого, стратегия на будущее и "план законопроектных работ". Запланировано все на конец месяца.

Пока же Зеленский в ООН - принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи. А "слуги" ищут сотрудничества с "ОПЗЖ" - во всяком случае, в том, что касается голосования за законопроект об олигархах.

Украина в "желтой" зоне карантина

С четверга жизнь изменится - Украина перейдет в "желтую" зону карантина. Ограничения возвращаются - но на этот раз они не распространяются на заведения, в которых персонал и посетители вакцинированы имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Поддельным сертификатам о вакцинации объявили настоящую войну - за них собираются ввести уголовную ответственность. Возможно и еще одно нововведение: министр здравоохранение не исключает, что вакцинация может стать обязательной.

Президент США Байден тем временем в ООН призвал мир готовиться к неизбежной новой пандемии.

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" уходит

Отто Ватерландер решил завершить работу в компании. Я "больше не чувствую, что могу работать эффективно", - пояснил он. Причиной увольнения Ватерландер называет разногласия с главой правления "Нафтогаза" Витренко.

Лероса допросили по делу о поджоге

Сегодня нардеп побывал в полиции, говорили о видео, на котором он якобы обсуждает организацию поджога собственного автомобиля. В пятницу ему предстоит еще один допрос - в ГБР.

Суд по делу Шеремета

Прокуратура представила в суде выводы взрывотехнической экспертизы. Согласно им, масса взрывчатки составила 478,4 гр в тротиловом эквиваленте, взрывное устройство было заполнено ею наполовину. Адвокат сомневается в объективности исследования и говорит, что прокуроры пытаются доказать, будто "именно мина МОН-50 связана с совершением этого страшного преступления".

Топаза освободили от ответственности

Речь о похищении майдановца Владислава Иваненко в январе 2014 года. Титушки выкрали его и пытали, а после отпустили. Топаз проходил по этому делу в качестве соучастника, но дело закрыли, а его самого освободили в связи с истечением сроков давности.

Минкульт хочет отменить перенос выходных в связи с праздниками

Для этого министерство разработало законопроект. Он предусматривает, что в году будет 12 государственных праздников, 20 традиционных и 13 международных, а также 7 скорбных дней. Законопроект предусматривает, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.