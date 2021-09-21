Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и "Северный поток-2". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Также он поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

На встрече Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина - ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является прежде всего вызовам для европейского региона.

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросвм, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы.