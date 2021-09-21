Зеленский передаст Эрдогану список удерживаемых Россией украинцев и обсудит способы их освобождения, - Никифоров

В ходе рабочего визита в США президент Владимир Зеленский обсудит с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. Будут говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности в поддержке именно Крымской платформы", - отметил пресс-секретарь президента.

Также Зеленский планирует обсудить усиление экономического сотрудничества.

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В Нью-Йорке он проведет ряд встреч - с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

С первой президент планирует обсудить энергетические вопросы, а со вторым - экономические.

"Нужно завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", - отметил Сергей Никифоров.

Кроме того, на встрече с лидером Турции будет обсуждаться гуманитарная ситуация в оккупированном Крыму.

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"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в том числе крымских татар", - рассказал пресс-секретарь главы государства.