Трансплантацию сердца впервые в Украине провели 13-летнему ребенку
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Первая в стране подобная операция была проведена во Львовской больнице скорой помощи.
Об этом пишет в Фейсбуке директор Института сердца Борис Тодуров, сообщает Цензор.НЕТ.
Операцию провели вместе хирурги из Киева, Львова и Польши. Они пересадили от одного донора разным реципиентам сердце, легкие, печень, почки и роговицу глаза.
Сердце впервые в Украине было пересажено ребенку 13 лет.
Тодуров написал, что гордится отличной работой своих коллег, трудившихся четко, как отлаженный механизм.