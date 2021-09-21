Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов. "Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - сказал он.
Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.
"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - обратился Зеленский к представителям американского бизнеса.
Как сообщается, глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток – 2".