Турция не признает аннексию Крыма Россией, - Эрдоган в ООН

Турция выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

Об этом заявил в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал президент Турции.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские выборы в оккупированном Крыму не имеют юридической силы, - МИД Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает выводы из заявлений Турции о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму, они негативно скажутся на двусторонних отношениях.