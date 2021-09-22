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Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму

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Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму
Российские власти предлагают сократить почти на 13 млрд рублей объем средств, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в оккупированнном Крыму, а также новых объектов водоснабжения.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как указано в документе, в связи с переносом срока разработки "проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости инженерной инфраструктуры), а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году", предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1,18 млрд рублей, в 2024 году - на 11,7 млрд рублей.

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Відчули гниди, що з Криму доведеться втікати.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    за таки гроши жыдоугрофиннобуряты с десяток колодцев на луне выроют..
  • Andy Jumeirach
    ой, везёт крысманам - чай течёт из кранов,

    если будут живы - потечёт и ... пиво !
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