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Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"

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Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"
Независимые специалисты, изучающие статистику российских выборов, математически проанализировали официальные итоги голосования за депутатов Госдумы, выявив порядка 14 миллионов "аномальных" голосов в результате партии власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на французское издание RFI.

Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, много лет изучающий статистку выборов в России, проанализировал объявленные ЦИК официальные результаты голосования.

Согласно выводам Шпилькина, на прошедших выборах в Госдуму реальная явка составила порядка 38% (а не 51,68%, как заявил ЦИК). "Единая Россия", по оценкам аналитика, получили от менее 31 до без малого 33% голосов, а не почти половину (49,82%), как отчитались власти.

Из чуть менее 27,5 миллионов голосов, официально засчитанных ЕдРу, 13 млн 807 тысяч Сергей Шпилькин называет "аномальными", предполагая, что они могли быть вброшены или приписаны. То есть почти половина "официальных" голосов за ЕР может оказаться фальсификатом.

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Математик Александр Боргенс в своем анализе официальных результатов российского голосования 17-19 сентября пришел к схожим выводам. "У меня получилось 14 079 555 аномальных голосов за ЕР и 36,85% корректированный результат", - сообщил аналитик. В его оценке из 26,3 млн голосов за ЕР "аномальных" - больше половины (53,5%).

Сергей Шпилькин отмечает, что картина на выборах-2021 почти не отличается от ситуации 2016 года. На прошлых парламентских выборах, по оценке эксперта, реальная явка на выборах была 36,5%, а не 47,8% (как заявлял ЦИК), а за единороссов было подано 40% голосов, а не официально объявленные 54,2%. Оценка масштаба фальсификаций в 2016 году - 12 млн "аномальных" голосов за ЕР из 28 млн (т.е. 45% голосов тогда могли быть фальсификатом).

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Ой! Я вас умоляю....или есть на этой планете люди, которым не ясно, шо результаты "выборов" на стране-помойке нарисованы уже давно?
  • Andy Jumeirach
    a хто сказав, що рабсія це - країна???

    це сброд незрозумілих людству аномальних явищ на великому куску земної кулі
  • Дмитрий Шкицкий
    Там демократии никогда не было. Единственный просвет был при Ельцине. Единственный презик за всю историю, который ушёл сам, а не ждал пока его не вынесут оттуда вперёд ногами. Да и то, потому что уже реально с трудом соображал. Но, тем не менее, с инстинктом самосохранением на уровне. Пока не нашёл самого продажного, понимающего, и сочувствовавшего собрата по коррупции, который бы ему дал гарантии "не трогать"-уходить отказывался. Вроде бы, 5 "приемников" сменил за несколько месяцев перед уходом, пока не определился с самым тухлым из всех.
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