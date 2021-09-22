Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".

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Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, поднял также "прагматичные" вопросы. ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн. Но, по его словам, имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, у нас развита IT-сфера.

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