Делегации Украины и России на Генассамблее ООН не контактируют, - Никифоров
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Украинская делегация не контактирует с делегацией России во время 76-й Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
"По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией, и о каких-либо провокациях (с их стороны) неизвестно также", - сказал Никифоров.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 21 сентября.
Сессия посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19 и сохранению окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.
22 сентября на сессии выступит президент Украины Владимир Зеленский.