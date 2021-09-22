Делегации Украины и России на Генассамблее ООН не контактируют, - Никифоров

Украинская делегация не контактирует с делегацией России во время 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией, и о каких-либо провокациях (с их стороны) неизвестно также", - сказал Никифоров.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 21 сентября.

Сессия посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19 и сохранению окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

22 сентября на сессии выступит президент Украины Владимир Зеленский.

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