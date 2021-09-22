"Россия является главной военной угрозой для Родины", - глава Северного командования ВС США Ванхерк
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил изданию Air Force Magazine.
"Россия сегодня является главной военной угрозой для Родины. Это не Китай, это Россия", - заявил Ванхерк
По его мнению, хотя Китай является "долгосрочной экзистенциальной угрозой" для США, тем не менее Россия представляет большую угрозу в военном плане.
"В кинетическом аспекте - подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности - Россия является основной военной угрозой", - отметил Ванхерк.
При этом генерал назвал Россию и Китай "равными в некинетическом аспекте - киберпространстве".
"Их обоих нужно опасаться", - добавил глава NORAD.
Ранее генерал выступил на организованной Ассоциацией ВВС США конференции.
Здесь он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием.
Ванхерк также подчеркнул важность инвестирования ресурсов в улучшение арктических возможностей Америки.
"Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, вы должны быть настойчивыми. Вы должны там присутствовать. (...) Важно то, применяете ли вы ресурсы для решения этой проблемы? " - заявил он.
"Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы где-то еще, это риск, на который пойдут наши политики", - заключил глава NORAD.