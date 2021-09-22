Выборы в Госдуму РФ в ОРДЛО и в оккупированном Крыму - бутафория. Украина зафиксировала их как преступление России, - Кулеба

Проведя выборы в Госдуму на оккупированных территориях, Россия как государство-оккупант грубо нарушила международное право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая в Нью-Йорке на вопросы журналистов.

"Сейчас мы не можем остановить Россию - это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях, - отметил он. - И придет время, когда все эти доказательства станут основой для привлечения России к ответственности - и политической, и юридической ".

Политика и, в частности, международная политика - это "игра в долгую", добавил он.

Украина фиксирует "политически и юридически" на уровне нот, принятых документов факты нарушений, совершенных Российской Федерацией.

Кулеба назвал выборы на Донбассе и в оккупированном Крыму "бутафорией, которая направлена ​​лишь на показательную легитимизации и демонстрацию политической силы на этих территориях". Но для их статуса как будущих украинских территорий эти выборы значения не имеют, заметил министр.

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Как сообщалось, в период 17-19 сентября состоялось голосования на выборах в Госдуму РФ. 15 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС к готовности не признать парламент России и рассмотреть возможность исключения России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными и нарушающими демократические принципы и международное право.

США также осудили проведение выборов на оккупированных территориях Украины.

МИД Украины 17 сентября выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией выборов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, Украина осудила принудительное привлечение к голосованию украинских граждан, которым были незаконно розданы паспорта РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.