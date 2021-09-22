Дуда о "Северном потоке-2": Показывает безразличие Европы к безопасности Украины

Завершение строительства российского газопровода Nord Stream 2 демонстрирует равнодушие Европы к борьбе, которую ведет Украина за сохранение своей независимости.

Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода Nord Stream 2. Он будет транспортировать российский газ в Западную Европу и приносить миллиардные доходы агрессору, демонстрируя полную беспомощность и даже безразличие к тому факту, что с этого момента Украина окажется в еще большей опасности", - заявил польский лидер.

Дуда также напомнил, что никто из строивших или утверждавших проект этого газопровода не участвовал в недавнем саммите Крымской платформы.

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Как сообщалось, российский монополист "Газпром" 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода Nord Stream 2. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря - в обход Украины. Единственным акционером проекта является Газпром.

16 сентября Владимир Зеленский создал рабочую группу для наработки предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.